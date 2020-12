Vida Urbana Polícia detém homem por furto de lixadeira e extensão elétrica em Tocantinópolis Objetos furtados de residência foram recuperados após serem vendidos por investigado

A Polícia Civil deteve um homem e esclareceu um crime de furto a uma residência em Tocantinópolis. As investigações finalizaram nesta sexta-feira, 4, e o crime havia ocorrido na quinta-feira, 3, quando uma lixadeira e uma extensão elétrica foram levadas da casa no Setor Padre Cesare Lelli. Conforme a Polícia Civil, em pouco tempo as investigações identificaram o susp...