Redação Jornal do Tocantins

Os três homens ouvidos na delegacia da Polícia Civil (PC) suspeitos de matar uma criança de 5 anos e ferir outras três pessoas da família, não possuem qualquer envolvimento com o crime cometido, segundo a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas.

Carlos André Costa Soares, de 5 anos, morreu após dupla invadir uma residência no setor Jardim Aureny I, e efetuar vários disparos de arma de fogo, por volta das 16h, de quinta-feira, 30.

Os tiros atingiram também Maria Vitória Silva Soares, 7, irmã de Carlos André, o pai dele, Daniel Silva do Nascimento, 22 anos, e Marcos Silva do Nascimento, 17 anos, filhos de Lucilene Francisca da Silva. Todos estavam em uma residência na rua Rio Grande do Sul.

Quando os militares chegaram no local, o pai informou não saber a identidade dos autores, mas após ter conhecimento da morte do filho, revelou os nomes dos três suspeitos e sugeriu que Jossiel Dias Braga, 27 anos, Jesuilton Tito Pereira, de 25, e Erick Marques Lemes, de 19 anos, possuíam envolvimento com facção criminosa.

O delegado Guilherme Torres, que conduz a investigação, descartou o envolvimento dos homens com o crime. “Não foram identificados indícios de envolvimento deles e, por isso, foram liberados”.

Segundo a SSP, a criança ferida Maria Vitória Silva Soares, recebeu alta ainda na noite de quinta-feira.