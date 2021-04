Vida Urbana Polícia cumpre 76 mandados e desmonta organização criminosa que atua no TO e em outros estados Operação Nêmesis investiga esquema de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo; mandados são cumpridos em Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins, Divinópolis, Pium, Cristalândia, Porto Nacional, Miranorte, Lagoa da Confusão, Araguaína, Marianópolis e Tocantinópolis

Agentes da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Paraíso do Tocantins deflagraram na manhã desta quinta-feira, 29, a Operação Nêmesis, com o cumprimento de 36 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão em diversas cidades do interior do Tocantins. Os mandados também são cumpridos em cidades da Bahia, Goiás, Mato Grosso (MS) e...