A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira, 11, que um motorista escolar de 59 anos estuprou uma criança de 4 anos no dia 20 de setembro de 2023, no Assentamento Tucumiri, localizado na zona rural de Piraquê, norte do Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

"Embora exames laboratoriais não tenham encontrado vestígios de sêmen humano nas vestes e em material colhido no corpo da vítima, foi constatado durante a realização de outros exames periciais que a vítima apresentava lesão e hiperemia nas partes íntimas", divulgou a pasta.

A secretaria também informou que o laudo de exame psicossocial que analisou o comportamento da criança, também apontou que ela sofreu abuso sexual. A vítima contou em depoimento como o crime ocorreu e apontou o nome do autor.

O suspeito chegou a ser preso temporariamente mas, segundo a secretaria, a Justiça revogou a prisão por entender que "não havia mais necessidade da prisão cautelar antes decretada".