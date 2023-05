A Polícia Civil (PC)concluiu o inquérito policial que apurava as circunstâncias de uma briga, que ocorreu no dia 12 de março deste ano, e que resultou em uma mulher esfaqueada e um homem morto ao ser atingido por disparos de arma de fogo, no município de Caseara, região centro-oeste do estado.

As investigações finalizaram na terça-feira, 23, e a polícia concluiu que no dia do crime, um homem de 36 anos encontrou a ex-companheira acompanhada por outras pessoas em uma festa que acontecia na cidade. Segundo os agentes, o homem tomado por ciúmes, tentou uma aproximação com a mulher, mas foi pedido para se retirar do local por ela, o que gerou raiva.

Em seguida, o homem se armou com uma faca e deu golpes que a atingiram na região do tórax da mulher. No momento em que a mulher foi atingida, o segundo homem, de 34 anos, pegou uma arma que portava indevidamente e efetuou um disparo contra o primeiro.

Segundo a polícia, o homem teria agido por legítima defesa, mas ao sofrer o primeiro tiro de arma de fogo, o agressor que tentava contra a vida da ex-companheira solta a faca e foge, mas caiu do lado de fora desarmado, quando acabou atingido pelo segundo disparo e morreu.

O delegado do caso, José Lucas Melo da Silva, comenta o indiciamento, por meio da assessoria. “Embora tenha agido em razão de valor social (defender uma mulher que era agredida), também atuou de forma que impediu qualquer chance da vítima, ao efetuar um segundo disparo já com o rapaz caído ao chão. Isso, além do crime de porte ilegal de arma de fogo”,finaliza.

Dessa forma, com a conclusão das investigações e o indiciamento do suspeito, o caso segue para análise do Ministério Público do Tocantins para possível denúncia no Tribunal de Justiça.