Redação Jornal do Tocantins

O homem de 28 anos, preso suspeito de atropelar e matar o jovem Thiago Dias Pettermann de Carvalho, passou a ser investigado por homicídio doloso. A polícia suspeita que o crime tenha sido intencional, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A pasta informou que a investigação apurou não se tratar de “um simples atropelamento, mas de um homicídio doloso” pois “teve o dolo de utilizar o próprio veículo para atropelar e matar a vítima”, divulgou.

Conforme a secretaria, as investigações continuam para confirmar o que levou o suspeito a cometer o crime.

O homem é um operador de máquinas que acabou preso por policiais civis nesta terça-feira, 9, após diversas diligências para localizá-lo. Os policiais foram até a casa do suspeito e também no seu local de trabalho, mas sem sucesso. A SSP informou que ele estava escondido, mas não divulgou o local onde o prenderam ou se localizaram e o carro utilizado no crime.