Vida Urbana Polícia Civil resolveu apenas 35,4% dos inquéritos policiais em 2022, aponta levantamento nacional A média aritmética nacional é de 64,16%. SSP informa que dados divulgados não representam “a totalidade” do ano

Uma pesquisa divulgada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adebol do Brasil) mostra que o Tocantins concluiu apenas 35,4% dos inquéritos policiais em 2022. A média aritmética nacional corresponde a 64,16% de elucidação dos inquéritos. O dado coloca o estado entre os quatro que menos solucionam as investigações policiais, à frente apenas de São...