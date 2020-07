Vida Urbana Polícia Civil recupera objetos furtados de igreja em Palmas Comprador dos objetos auxiliou os policiais a localizar suspeito do crime, mas o homem conseguiu fugir

A Polícia Civil apreendeu vários objetos furtados de uma igreja que estava com um homem de 25 anos em Palmas. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 9, e o material havia sido levado do templo religioso no Setor Aureny III no dia 23 de março. Conforme a Polícia Civil, o jovem oferecia os objetos em um site de compra e venda na internet. Ao investigar o furto, os pol...