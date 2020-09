Vida Urbana Polícia Civil recupera 39 cabeças de gado furtadas de fazenda em Monte Santo Animais foram recuperados em Miracema do Tocantins e investigações continuam para identificar criminosos

A Polícia Civil recuperou 39 cabeças de gado furtadas no final de semana de uma propriedade rural em Monte Santo. Os animais, após serem encontrados em uma fazenda de Miracema, foram devolvidos ao legítimo proprietário. O crime ocorreu no sábado, 19, e a recuperação do rebanho aconteceu segunda-feira, 21, após diligências e investigações. Os animais devolv...