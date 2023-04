A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta segunda-feira, 17, três suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no município de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, como parte da operação Laboratório.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram apreendidos R$ 18 mil em espécie, uma pick-up e uma motocicleta, adquiridas com dinheiro do tráfico de drogas. Os suspeitos, dois homens, de 27 e 29 anos, e uma mulher, de 26 anos, foram encaminhados à Unidade Penal Regional de Paraíso.

Segundo a polícia, essa é a terceira fase da operação Laboratório, iniciada em fevereiro deste ano.

1ª fase

No dia 2 de fevereiro deste ano, um empresário de 32 anos acabou preso suspeito de montar um laboratório para refinar cocaína e produzir crack, dentro de uma casa em construção, em Paraíso do Tocantins.

Nesse dia, a polícia também apreendeu uma caminhonete de luxo, balanças de precisão, 16 kg de drogas, dentre outros materiais ilícitos. Segundo as investigações, o empresário tinha um comércio que era usado para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

2ª fase

A segunda fase da operação ocorreu no dia 24 de março deste ano. Policiais civis prenderam cinco pessoas por suposto envolvimento com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram presos três homens, de 38, 31, e 29 anos, e duas mulheres, 25 e 23 anos.

Depois da prisão do empresário, em fevereiro, os suspeitos teriam passado a movimentar as contas bancárias que recebiam o dinheiro do tráfico. Por isso, tiveram as prisões preventivas decretadas.