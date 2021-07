Vida Urbana Polícia Civil prende três supostos membros de facção que teriam assassinado pedreiro por engano Grupo preso teria confundido a vítima com um membro de uma facção criminosa rival, que era vigiado pelos suspeitos

A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão preventiva contra os suspeitos de um assassinado em Gurupi, em que a vítima teria sido confundida com outra pessoa. O crime ocorreu no dia 11 de maio no Setor Nova Fronteira e as prisões preventivas foram realizadas nesta sexta-feira, 16, pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a Unidade Especi...