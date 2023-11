A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas prendeu na manhã desta quarta-feira, 1º, durante a Operação "Falso Amigo" o terceiro e último suspeito do assassinato de Charles da Silva Oliveira, de 40 anos, com dois tiros e um golpe de faca dentro de sua residência no Jardim Aureny III em janeiro deste ano. Identificado pelas iniciais E.T.A., o suspeito tem 20 anos e está recolhido na Unidade Penal de Palmas.

O crime ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano em uma confraternização realizada pelos três suspeitos na casa de Charles Oliveira, segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Ainda segundo a secretaria, a motivação do crime teria sido disputa de facções criminosas. Conforme divulgou o delegado Eduardo Menezes, responsável pelas investigações, por meio da assessoria, a suspeita pelo crime era atribuída a dois homens faccionados presos anteriormente e no inquérito levou ao terceiro. “Com o aprofundamento da investigação foi constatado a presença de mais uma pessoa na cena do crime. O terceiro suspeito foi preso nesta manhã”.

Os outros dois suspeitos são identificados pelas iniciais E.F.S.M., de 29 anos, preso no dia 24 de agosto. Ele foi localizado e preso em Cristalândia, na região do Vale do Araguaia, para onde havia fugido.

O segundo suspeito, de iniciais M.C.S., 31 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 29 de setembro, durante fuga para Cuiabá (MT).

Relembre o crime

De acordo com o delegado Eduardo Menezes, da 1ª DHPP, as investigações iniciaram logo após a vítima ser encontrada morta no quintal de casa.

“Ao analisarmos a cena do crime, ficou claro que houve uma luta corporal entre Charles e os suspeitos, pelos cômodos da casa foram encontradas várias manchas de sangue. Embora a vítima tenha sido encontrada com uma faca cravada no peito, o laudo aponta que os suspeitos também usaram uma arma de fogo, atingindo a vítima com três disparos que o acertaram no braço e no tórax”, explica ainda Eduardo Menezes, por meio da assessoria.