Vida Urbana Polícia Civil prende suspeitos e conclui caso de roubos de cargas de cigarros que atuava no TO, MA e Suspeitos abordavam motoristas e os levavam para a zona rural, onde transferiam as cargas para outros veículos

Polícia Civil prende suspeitos e conclui caso de roubos de cargas de cigarros que atuava no TO, MA e PA Suspeitos abordavam motoristas e os levavam para a zona rural, onde transferiam as cargas para outros veículos A Polícia Civil concluiu a investigação de roubo de cargas e identificou os integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de cigarros...