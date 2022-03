Vida Urbana Polícia Civil prende suspeito de roubo e estupro de jovem de 20 anos que estava sozinha em casa Relatos da corporação afirma que o homem a abusou sexualmente e a constrangeu a fazer sexo forçado por quase 10 minutos em sua própria residência; indivíduo já possui oito passagens na polícia

Por suspeita de roubar e estuprar uma mulher, um homem de 36 anos foi preso em Araguaína, norte do Estado, no domingo,6. Segundo a Polícia Civil, três dias antes da prisão, o homem invadiu a residência da vítima, que fica localizada no Jardim Santa Helena, naquela cidade. Conforme o delegado-chefe da Delegacia de Repressão e Roubos (DRR)de Araguaína, Felipe...