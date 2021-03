Vida Urbana Polícia Civil prende no DF suspeito de assassinar homem e atirar contra enteados de vítima em Após presenciarem o assassinato do padrasto, dois jovens teriam tentado perseguir o suspeito, que atirou contra os dois e acabou baleando gravemente um dos enteados

Em uma ação de combate à criminalidade, a Polícia Civil prendeu um homem, de 39 anos, suspeitos de um assassinato e duas tentativas de homicídios. A ação realizada neste domingo, 21, teve apoio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Paraíso do Tocantins, da Polícia Civil do Pará, da Polícia Rodoviária Federal e do Comando de Operações de Divisas de Goiás. Conforme a Polí...