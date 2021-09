Vida Urbana Polícia Civil prende homem suspeito de roubar R$ 20 mil reais na zona rural de Rio Sono Homem também é suspeito de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e maus tratos a animais

Na zona rural de Rio Sono, cidade a 150 quilômetros de Palmas, um homem de 18 anos acabou preso por suspeita de tráfico de drogas, roubo, posse irregular de arma de fogo e maus tratos a animais. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com as investigações, um homem armado invadiu a sede de uma fazenda, rendeu a esposa do dono da faz...