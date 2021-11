Vida Urbana Polícia Civil prende homem com drogas e PM prende três envolvidos com tráfico Ações ocorreram nesta quarta-feira em Paraíso do Tocantins e Marianópolis

Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Paraíso do Tocantins e Marianópolis. As ações da Polícia Civil e da Polícia Militar ocorreram nesta quinta-feira, 4. As ações terminaram com a apreensão de mais de 3 kg de drogas e armas. Em Paraíso do Tocantins, a Polícia Militar prendeu dois homens, um deles por tráfico de dro...