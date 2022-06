Vida Urbana Polícia Civil prende grupo criminoso que furtou aparelhos celulares durante show em Araguaína A polícia apreendeu cerca de dez aparelhos celulares, documentos falsos e um computador programado para redefinição de códigos de identificação para celulares

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) identificou e prendeu na sexta-feira, 3, três homens em Belém do Pará suspeitos de efetuar uma série de furtos e roubos durante show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, realizado no dia 20 de maio em Araguaína. Junto com os suspeitos, a polícia apreendeu cerca de dez aparelhos celulares, a maio...