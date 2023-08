A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas prendeu em Cristalândia um suspeito de 29 anos, investigado por matar Charles da Silva Oliveira, de 40 anos . O crime ocorreu no dia 11 de janeiro deste ano, no Jardim Aureny III, na capital.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a motivação do crime teria sido disputa de facções criminosas. Charles da Silva levou dois tiros e um golpe de faca no peito, dentro de sua residência.

De acordo com o delegado Eduardo Menezes, da 1ª DHPP, as investigações iniciaram logo após a vítima ser encontrada morta no quintal de casa.

“Ao analisarmos a cena do crime, ficou claro que houve uma luta corporal entre Charles e os suspeitos, pelos cômodos da casa foram encontradas várias manchas de sangue. Embora a vítima tenha sido encontrada com uma faca cravada no peito, o laudo aponta que os suspeitos também usaram uma arma de fogo, atingindo a vítima com três disparos que o acertaram no braço e no tórax”, explica ainda Eduardo Menezes, por meio da assessoria.

A 1ª DHPP encaminhou o suspeito à Unidade Prisional de Palmas. A polícia agora tenta localizar o segundo suspeito.