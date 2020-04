Vida Urbana Polícia Civil monta operação em 4 estados para prender grupo que assaltou carro-forte em Arapoema Alvos estão nos estados do TO, PA, BA e PE e inclui um indígena que atuou no apoio para que os criminosos fugissem para o estado do Pará

A 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado de Palmas (1ª DEIC) da Polícia Civil do Tocantins montou uma operação com 80 policiais para cumprir 6 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em residências no Tocantins, Bahia, Pernambuco e Pará. Os alvos da Operação Guerra Justa são os suspeitos da tentativa de roubo a um carro-forte, em agosto d...