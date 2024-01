Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil (PC) vai investigar se o homem morto durante confronto com militares estava envolvido no assalto à agência bancária de Barrolândia. O caso está com a 1ª Delegacia Especializada em Investigações Criminais (1ªDEIC) de Palmas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou em nota que a morte do suspeito foi registrada na 10ª Central de Atendimento de Miracema do Tocantins após policiais militares se apresentarem. Também informou que o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde aguarda os familiares, que já foram localizados.

O homem é suspeito de integrar a quadrilha que explodiu a agência bancária do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) na madrugada de sexta-feira, 12, em Barrolândia.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais(BOPE) estavam em diligências na zona rural de Barrolândia para tentar localizar o grupo suspeito de explodir a agência. A equipe avistou um carro Fiat Strada em uma estrada vicinal que liga Barrolândia e Miranorte.

O condutor do Fiat, ao ver a viatura da polícia, tentou fugir e não obedeceu a ordem de parada. O suspeito acessou uma rodovia federal sentido a Miranorte, dirigiu poucos quilômetros, entrou em outra estrada vicinal e chegou a fazer um disparo de arma de fogo contra a polícia, quando perdeu o controle do carro e parou dentro do mato.

Conforme o registro policial, o suspeito desceu do carro e iniciou uma troca de tiros, um dos disparos atingiu o colete de um militar. O suspeito acabou baleado e morreu.

A perícia foi acionada e esteve no local, onde apreendeu um celular, revólver e dois estojos de arma longa. Na delegacia também foram apresentadas 100,2 gramas de substância análoga a maconha. O veículo Fiat Strada foi levado para o Batalhão da Polícia Militar em Miracema para perícia.

Identificação e crimes

A Polícia Militar (PM) divulgou que o homem morto em confronto com equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) é um tocantinense que possui passagens por homicídio, tráfico, associação criminosa, roubo, cárcere, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Os crimes ocorreram em Minas Gerais.

A corporação informou que o suspeito foi identificado, mas divulgou somente as iniciais do nome: “Trata-se de R.O.B, 32 anos, natural de Paraíso do Tocantins”, publicou na rede social.