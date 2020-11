Vida Urbana Polícia Civil investiga caso de homem que morreu após ser espancado dentro de casa em Dois Irmãos Wagner Araújo, de 58 anos, é irmão de uma candidata a prefeita da cidade, e oi encontrado desacordado dentro de casa no último fim de semana

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio de Wagner Araújo, de 58 anos, ocorrido em Dois Irmãos. A vítima foi espancada dentro de sua residência na madrugada do último domingo, 1º, e morreu nesta segunda-feira, 2, quando estava internada no Hospital Geral de Palmas. Conforme a Polícia Civil, o caso está sob a responsabilidade da Divisão Especi...