Polícia Civil indicia policial penal do PA por morte de militar e outros quatro feridos em tiroteio

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira, 20, as investigações sobre o tiroteio que deixou um policial militar morto e quatro pessoas gravemente feridas, um deles outro policial militar, e indiciou um policial penal do Pará pelo crime. O caso ocorreu no último dia 10 em um quiosque de Augustinópolis. Conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins anteriormente, o indici...