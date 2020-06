Vida Urbana Polícia Civil incinera drogas em Pedro Afonso Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 19

Na manhã desta sexta-feira, 19, agentes da Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 49ª Delegacia de Pedro Afonso, coordenaram a incineração de aproximadamente cinco quilos de drogas que foram apreendidas, através de operações realizadas na cidade e no município de Itacajá. De acordo com os agentes, as substâncias entorpecentes: maconha crack e cocaína, são or...