A 45ª Delegacia de Colmeia cumpriu na terça-feira, 30, mandados de prisão de quatro homens apontados como suspeitos de participação na morte de um detento no interior da unidade penal do município de Colméia, noroeste do estado, no dia 14 de abril deste ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia concluiu que a vítima morreu após ser espancada no interior da cela em que se encontrava. Ainda segundo a pasta, o homicídio teria sido motivado por dívidas de drogas que a vítima teria com alguns detentos que estão recolhidos por tráfico de drogas.

Dos presos, três já estavam detidos preventivamente por outros crimes, entre os quais tráfico de drogas e homicídio. O quarto suspeito, segundo os agentes, se encontrava em liberdade condicional e voltou para a cadeia nesta terça-feira, 30.