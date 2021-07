Vida Urbana Polícia Civil identifica suspeitos de furtar e receptar 13 galinhas e duas bicicletas em Combinado Furto ocorreu no último sábado e bicicletas estavam com os dois supostos autores do crime, já galinhas tinham sido vendidas a outras duas pessoas

A Polícia Civil elucidou um crime de furto e identificou pessoas envolvidas no caso em menos de uma semana em Combinado. A ação ainda recuperou 13 galinhas e as duas bicicletas furtadas de uma residência da cidade no último sábado, 17. Conforme a Polícia Civil, na ação os policiais identificaram um homem, de 18 anos, e um adolescentes de 16 anos, que seriam...