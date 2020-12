Vida Urbana Polícia Civil identifica corpo de jovem de 18 anos enterrado na zona rural de Filadélfia Familiares do rapaz registraram boletim de ocorrência no dia 1º de dezembro; corpo tinha sinais de ferimentos por arma branca

Por meio do Instituto de Identificação e com parceria com Instituto de Medicina Legal (IML), a Polícia Civil identificou o corpo de um jovem de 18 anos encontrado enterrado na zona rural de Filadélfia. A identificação foi realizada pelos papiloscopistas do 2º Núcleo Regional de Papiloscopia de Araguaína. O corpo estava em estado avançado de putrefação e apresentava sinais...