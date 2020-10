Vida Urbana Polícia Civil ganha mais de 60 novas viaturas e nomeações de 15 novos escrivães são assinadas Equipamentos e os novos servidores serão distribuídos em unidades policiais do Estado

Em uma cerimônia, a Polícia Civil recebeu 62 novas viaturas e ganhou 15 novos escrivães nesta terça-feira, 13, como reforço das condições de trabalho dos servidores da força policial. Essa entrega dos veículos ocorreu junto com a assinatura dos atos de nomeação dos escrivães pelo governador, Mauro Carlesse, no Palácio Araguaia, em Palmas. As viaturas serão ...