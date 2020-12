Vida Urbana Polícia Civil do RS indicia seis pessoas pela morte de Beto Freitas no Carrefour Houve tratamento desumano e degradante, concluiu a delegada sobre as investigações do caso

A Polícia Civil indiciou seis pessoas pela morte de Beto Freitas, homem negro de 40 anos espancado no Carrefour, em Porto Alegre, na noite de 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. As seis pessoas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado. O laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) apontou que Beto morreu por asfixia. Após ser es...