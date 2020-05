Vida Urbana Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de tentar estuprar ciclista às margens da TO-255 Retrato tem como base informações fornecidas pela vítima

Com o objetivo de localizar o suspeito de uma tentativa de estupro, a Polícia Civil divulgou o retrato falado do suposto criminoso. A tentativa de estupro ocorreu no dia 21 de abril, por volta das 18 horas, enquanto a vítima, juntamente com dois colegas estava pedalando às margens da rodovia TO-255, em Monte do Carmo. Conforme a Delegacia de Polícia da cidade, o elab...