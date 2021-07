Vida Urbana Polícia Civil disponibiliza espaço para denúncia de violência doméstica no site da Delegacia Virtual Mulheres vítimas podem registrar ocorrências em casa e incluir fotos, áudios e prints como provas para auxiliar nas investigações

A Delegacia Virtual do Ministério da Justiça e Segurança Pública começa a receber denúncias de violência contra a mulher a partir de uma atualização realizada nesta quinta-feira, 1º. Um espaço específico foi disponibilizado no espaço online da Polícia Civil do Tocantins para o registro do boletim. Conforme a Polícia Civil, as vítimas devem ler as orientações prévias e r...