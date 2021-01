Vida Urbana Polícia Civil cumpre mandado contra suspeito de roubos que comparsa morreu em troca de tiros Preso é suspeito de diversos roubos a mão armada em Colméia e Presidente Kennedy

A Polícia Civil prendeu um homem de 20 anos, suspeito de um roubo à mão armada ocorrido em setembro do ano passado em Colméia. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11, em cumprimento de mandados de prisão e o homem foi enviado à Cadeia Pública de Colméia. Na época, o suspeito junto com outro homem, ambos armados com espingardas, teriam roubado uma motoci...