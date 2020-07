Vida Urbana Polícia Civil anuncia prisão no Mato Grosso de suspeito de participar da morte de diarista em Palmas Segundo comunicado da Divisão de Homicídios, homem tem 21 anos e teve a prisão efetuada em Confresa, no Mato Grosso, nesta quinta-feira, e será recambiado para Palmas

A Polícia Civil divulgou ter prendido nesta madrugada, no município de Confresa (MT) o segundo suspeito de ter participado do roubo seguido de morte da empregada doméstica Leidiene Pacheco da Silva, que morreu aos 35 anos, em setembro de 2018, após levar tiros durante um assalto, no Jardim Aureny III, sul de Palmas. Segundo release da PC, é um homem de ...