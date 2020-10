Vida Urbana Polícia captura jovem de 22 anos suspeito de estupro em Monte Santo Crime ocorreu em setembro deste ano e suspeito foi preso na mesma cidade

Na tarde do último sábado, 24, agentes da 63ª Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins e da 56ª DP de Monte Santo conseguiram prender um jovem de 22 anos, principal suspeito de cometer um crime de estupro que ocorreu em setembro deste ano no município de Monte do Carmo. De acordo com a Polícia Civil, logo após tomarem conhecimento do fato, as investigações começa...