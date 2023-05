Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) realizou nesta sexta-feira, 12, uma operação que resultou na apreensão de mais de dez galos que estavam confinados e efetuou a prisão de um homem de 40 anos, pelo crime de maus-tratos aos animais em Ponte Alta do Tocantins.

Segundo a polícia, durantes as buscas os agentes também encontraram uma arma de fogo na casa do homem que é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Na delegacia, o homem foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais. Porém, o suspeito pagou fiança de dois salários mínimos e responderá ao processo em liberdade.

“As investigações terão continuidade para que a Polícia Civil possa esclarecer se, de fato, o indivíduo tem envolvimento com o tráfico de drogas e se as aves apreendidas estariam sendo utilizadas em rinhas de galos”, afirmou por meio da assessoria o delegado responsável pelo caso, Roberto Assis.