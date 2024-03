Durante uma fiscalização em Guaraí, 18,2 kg de substância análoga ao skunk foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu na rodovia BR-153, km 332. Segundo os federais, o homem de 43 anos que levava a carga disse que as drogas seriam entregues em Goiás.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (7). Os policiais deram ordem de parada a um ônibus que fazia a rota de Tucuruí-PA a Aparecida de Goiânia-GO. Durante inspeção no bagageiro, foram encontrados 15 tabletes de drogas, em malas.

O passageiro dono das malas informou que deixaria a droga no terminal rodoviário de Anápolis-GO. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o g1 não consegui contato com a defesa.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Guaraí, onde foi autuado por tráfico de drogas. Em seguida ele foi levado à Unidade Prisional de Guaraí. Segundo a Polícia Civil, a audiência de custódia deve acontecer nesta sexta-feira (8).

O caso será investigado pela 5ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado de Guaraí.