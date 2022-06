Vida Urbana Polícia apreende arma de fogo e cinco munições em Aguiarnópolis O dono do revólver, um autônomo de 56 anos, não possuía permissão de posse ou porte.

Em fiscalização na BR- 230, no município de Aguiarnópolis, no extremo norte do estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira, 20, um revólver calibre 38 e cinco munições. A apreensão ocorreu após a PRF dar ordem de parada ao veículo Fiat Uno, e encontrar no interior do veículo cinco munições e a arma, com numeração de série suprimida. O dono da arm...