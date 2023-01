Vida Urbana Polícia apreende 500 maços de cigarros e 1,4 mil munições transportados ilegalmente em Guaraí Motorista pode responder pelos crimes de descaminho e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira, 4, cerca de 500 maços de cigarros e 1.465 munições transportados ilegalmente, no km 332 da BR 153, situado no município de Guaraí, região norte do estado. A PRF deu ordem de parada a um ônibus que tinha como origem a cidade de Goiânia (GO) e o destino final Imperatriz (MA). Durante a fisc...