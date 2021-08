Vida Urbana Polícia aponta incêndio acidental e que crianças inventaram sequestro por medo de represália Nesta terça, a PM e a Polícia Civil atuaram no caso após as crianças relatarem ao pai que tinham sido vítimas de uma tentativa de sequestro

As investigações da Polícia Civil apontaram que o incêndio e suposto sequestro de duas crianças, de 9 e 11 anos, em uma residência no Sul de Palmas na verdade foi um incêndio acidental. A apuração da 2° Delegacia de Polícia Civil sobre o caso comprovou que uma das crianças estava brincando com álcool em gel, papel e isqueiro quando o fogo começou. Em nota, ...