Um eletricista de 36 anos acabou preso em flagrante por transportar 98 kg de peixe pescado na Ilha do Bananal durante o fim de semana. O suspeito reside no Distrito Federal e estava com uma caravana no Tocantins. Entre os pescados estão tucunaré, surubim, piranha, piau e pirosca.

A prisão do suspeito e a apreensão do pescado ocorreu após a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) receber denúncia anônima que a carava com três veículos e aproximadamente 12 pessoas iam embora com os pescados após três dias no interior da ilha.

Equipes de Araguaçu e Sandolândia realizaram barreiras em pontos estratégicos até que militares do BPMA chegassem até o local da caravana, na região Barra do Rio Verde.

No local, realizaram abordagem e encontraram uma carretinha com duas caixas térmicas e quase 100kg de pescado. O eletricista assumiu ser o dono de todo o pescado e, por isso, acabou preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Alvorada e lavrado um Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo transporte ilegal de pescado.

Também houve um auto de infração administrativo no valor de R$ 6.960. Todo o pescado foi doado à Paróquia Nossa Senhora da Conceição Gurupi.