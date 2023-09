Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 3,5 mil quilos de pescado da espécie Mapará, na cidade de Almas, região sudeste do estado, nesta sexta-feira, 15. O pescado era de pescadores profissionais que atuam no Lago de Palmas e, segundo a fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), não tinham guia de origem para toda a viagem e licença para o trânsito e a comercialização.

Ainda de acordo com o Naturatins, no momento da abordagem, que teve o apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), o condutor do veículo apresentou apenas uma guia da associação de pescadores profissionais de Luzimangues, distrito de Porto Nacional, onde constava apenas a quantidade de 3,5 mil quilos de pescado da espécie Mapará.

O motorista do caminhão acabou conduzido para delegacia de Dianópolis onde recebeu um auto de infração no valor de R$ 140 mil reais. Instituições beneficentes de Dianópolis receberam todo o pescado apreendido.