Vida Urbana Polícia ainda não identificou responsável por atear fogo em área de Luzimangues que atingiu galpão Incêndio no dia 29 de agosto destruiu veículo de um casal e polícia mandou intimar um segundo suspeito

Nesta quarta-feira, 14, a Polícia Civil (PC) mandou intimar um suspeito de ter ateado fogo em caixas de papelão no dia 29 de agosto, e que se estendeu em áreas verdes, atingiu um galpão usado como estacionamento e incendiou o único veículo do casal Bárbara Deiro, 50 anos e Edno Sobrinho, 58. No dia do fato, testemunhas informaram ao JTO que o incêndio teve início...