Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos, nesta quarta-feira, 10, em Palmas, suspeito de ser um dos autores envolvidos no homicídio de Alan Rodrigues Barros, ocorrido em 16 de novembro de 2023, em Miracema.

Conforme publicado pelo JTo, o pai da vítima relatou à polícia que seu filho estava em casa deitado na rede da área e saiu de casa falando que iria entregar um cartão de memória para a namorada, quando ouviu disparos de arma de fogo e saiu para procurar o rapaz. Ele foi até a esquina e a vizinha lhe falou que tinha um corpo caído na calçada.

Segundo a SSP, houve uma emboscada armada pela namorada de Alan, uma mulher de 22 anos, e outros três suspeitos, que foram presos anteriormente. Alan teria ganhado R$ 12 mil em um jogo online e depositado na conta da mulher. Ele pediu a devolução do dinheiro e acabou atraído na emboscada e morto com sete tiros na porta de casa.

A secretaria informou que a polícia descobriu o envolvimento da namorada de Alan e pediu a prisão preventiva. Ela acabou presa no dia 22 de dezembro do ano passado.

Já o suspeito identificado pelas iniciais L.V.A.M, de 20 anos, foi preso em Miracema no último dia 6; e C.A.A.C, de 21 anos, preso no último dia 8 em Goiânia (GO). O suspeito preso nesta quarta-feira, 10, foi recolhido na Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP).