Há mais de 10 dias desaparecida, Polícia Civil suspeita que a menina Saphira Ferreira, 9 anos, teria sido vista, no último dia 30, com um homem de bicicleta, nas proximidades da residência dela, no setor Morada do Sol I, desaparecendo em seguida. Conforme a corporação, a polícia já tem pistas de quem possa ser o indivíduo e está trabalhando sobre as referidas informações.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a polícia, no final da tarde desta quarta-feira, 9, teve acesso às imagens de câmera de ônibus que mostra um homem com uma menina, apontada por testemunha de que seria a menor desaparecida. “Porém, após cuidadosa análise, verificou-se não ser a menor”.

A Polícia Civil ainda afirmou que os trabalhos de busca à menina têm sido ininterruptos e todas as providências possíveis sobre o caso estão sendo tomadas.

Depois do sumiço da criança, parentes registraram boletim de ocorrência e, juntamente com vizinhos, fizeram buscas em vários locais da capital. Eles percorreram matagais, córregos, quadras próximas e até um lixão após boatos em grupos de redes sócias, de que a menina teria sido vista neste local.

“A Polinter destaca que está empenhando esforços para solucionar o caso e solicita que quem tiver informações a respeito, entre em contato pelo número/whatsapp (63) 3218-1848”, orienta a polícia.