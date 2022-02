Redação Jornal do Tocantins

O médico pneumologista Cesar Delgado morreu nesta quinta-feira, 3, em sua residência em Araguaína, aos 58 anos. Segundo informações de conhecidos do profissional, ele teve o corpo encontrado em casa. Não há confirmação da causa da morte.

O Sindicato dos Médicos (SIMED-TO) lamenta a morte do médico e destaca que o profissional teve empenho destacada durante a pandemia e contribuiu para salvar inúmeras vidas vítimas do novo coronavírus. Por sua atuação na linha de frente, o médico contraiu a Covid-19 e se recuperou após ficar em isolamento, afirma a entidade.

Mineiro, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis (RJ) o médico tinha uma clínica de pneumologia particular em Araguaína e era médico da saúde pública, com atuação no Hospital Regional de Araguaína, desde 8 de maio de 1998.

O médico era muito conhecido e alguns dos pacientes foram às redes sociais demonstrar gratidão.

"Posso declarar com toda certeza , que minha vida foi salva por este operário da saúde e amor ao próximo . Muitíssimo obrigada meu querido amigo Cezar Delgado", escreveu Marilene Eduardo Mendonça.

"Eterna gratidão, por tudo que senhor fez por nós!", registrou a pedagoga Aline Franco.