PMW Rock Festival tem atrações confirmadas como Patu Fu, Big Marias, Masterholic, entre outros; veja

O maior festival de rock do Tocantins, o 17º PMW Rock Festival, começa na sexta-feira (7). O evento contará com três dias de muita música na Praça dos Girassóis, em Palmas. A entrada é gratuita e os shows contarão com artistas nacionais e regionais. Entre as atrações já confirmadas estão: Patu Fu, Francisco El Hombre, Big Marias, Bulletproof, Masterholic, Boca d...