Vida Urbana PMs são afastados após policial pisar em pescoço de mulher durante ação em SP Doria diz que conduta de agente em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital, é 'inaceitável' e Secretaria da Segurança Pública afirma não compactuar 'com desvios de conduta'

Policiais militares filmados agredindo uma mulher em Parelheiros, no extremo sul da capital, foram afastados e o governador João Doria (PSDB) classificou a abordagem como "inaceitável" após a exibição das imagens no Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo, 12. Na ação, um dos policiais chega a pisar no pescoço da comerciante e a arrastá-la. As imagens mostra...