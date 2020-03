A partir de agora a Polícia Militar (PM) contará com a tecnologia do drone para fiscalizar e orientar a população no cumprimento das normas para garantir a segurança contra o COVID-19.

A iniciativa, que conta com a parceria da Energisa, empresa responsável pelo abastecimento elétrico do Tocantins, já iniciará nesta segunda e tem o objetivo de evitar que muitas pessoas estejam juntas no mesmo lugar.

De acordo com a PM, os equipamentos serão usados em locais com maior aglomeração de pessoas, como avenidas com vários estabelecimentos comerciais.

A polícia acredita que mesmo com comércio fechado, após o decreto da Prefeitura Municipal de Palmas, algumas pessoas ainda estão fazendo aglomerações, por isso, julga importante o reforço nas fiscalizações da cidade.