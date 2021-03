Vida Urbana PM recupera objetos furtados em residências e três motocicletas durante ações em cinco cidades Ações ocorreram em Palmas, Goiatins, Paraíso do Tocantins e Gurupi e resultaram na prisão de quatro suspeitos

Em um dia a Polícia Militar recuperou objetos furtados em uma residência de Paraíso do Tocantins e de Palmas, além de duas motociclistas com registros de furto também na Capital, Gurupi e Goiatins. As ações ocorreram nesta terça-feira, 30, e terminaram com a prisão de quatro pessoas. Em Paraíso do Tocantins, a PM prendeu em flagrante um homem suspeito do furto em uma...