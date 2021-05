Vida Urbana PM recupera moto de homem é agredido com pauladas na cabeça durante assalto Vítima precisou ser hospitalizada e informou o crime três dias após o roubo; veículo foi localizado dois dias após a denúncia

A Polícia Militar recuperou a moto de um homem que foi agredido com pauladas na cabeça durante assalto ocorrido na Vila do Assentamento São Judas, em Santa Rita do Tocantins. A apreensão do veículo foi realizada nesta segunda-feira, 24, em Lagoa da Confusão, após dois dias de buscas. Conforme a PM, a vítima acionou os militares no sábado, 22, e relatou o roubo ocorri...